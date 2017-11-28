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Аваков розповів, скільки техніки і військ РФ на Донбасі

Вівторок, 28 листопада 2017, 09:57
Аваков розповів, скільки техніки і військ РФ на Донбасі

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що в ОРДЛО діють регулярні російські війська з озброєнням більшим, ніж у Великій Британії.

Про це він сказав на Національному експертному форумі "Україна: у прагненні до рівноваги".

"Проведу сублімацію даних нашої розвідки, яка дуже добре характеризує ситуацію балансу на сході країни, там, де у нас йде військове протистояння з Російською Федерацією. Чому я говорю з РФ? Тому що сьогодні на тимчасово неконтрольованій території Луганської та Донецької областей під виглядом воєнізованих формувань так званих "ДНР" і "ЛНР" діє оперативне угруповання російських окупаційних військ", - сказав Аваков в ефірі "112 Україна".

За його словами, на території ОРДЛО діють перший і другий армійські корпуси російської армії.

"Перший – це Донецьк, другий – Луганськ. Ці корпусу приписані до 8-ї армії південного військового округу збройних сил РФ, що складаються з місцевого населення, найманців і кадрових військовослужбовців збройних сил РФ", - сказав Аваков.

За словами міністра МВС, ці посилені підрозділи являють собою перший ешелон сил на даному напрямку, а за ними стоять регулярні війська РФ.

"Загальна штатна чисельність угруповань 1-го і 2-го армійських корпусів 8-ї армії: військовослужбовців – 35,5 тисячі, танків – 478, бронемашин – 848, артилерійських систем мінометів – до 750, реактивних систем залпового вогню – 208, протитанкових засобів – 363, засобів протиповітряної оборони – 419", - сказав Аваков.

Він додав, що управління цими угрупованнями військ здійснюється оперативним командуванням, яке створене на базі 8 армії і розташоване в Новочеркаську РФ.

"487 танків і 848 БТРів – це більше, ніж є на озброєнні, наприклад, у Великій Британії", - сказав Аваков.

"Ми стоїмо перед загрозою, яка біля наших кордонів. По суті, ми тримаємо скаженого пса путінського режиму на своєму кордоні, не пропускаючи його в Європу. Це те, з чого треба починати розмови про баланс і про безпеку України", - підсумував глава МВС.

Ірина Балачук, УП
Теми: ДонбасРосіяАваковАТО
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