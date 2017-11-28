Аваков рассказал, сколько техники и войск РФ на Донбассе

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что в ОРДЛО действуют регулярные российские войска с вооружением большим, чем в Великобритании.

Об этом он сказал на Национальном экспертном форуме "Украина: в стремлении к равновесию".

"Проведу сублимацию данных нашей разведки, которая очень хорошо характеризирует ситуацию баланса на востоке страны, там, где у нас идет военное противостояние с Российской Федерацией. Почему я говорю с РФ? Потому что сегодня на временно неконтролируемой территории Луганской и Донецкой областей под видом военизированных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР" действует оперативная группировка российских оккупационных войск", - сказал Аваков в эфире "112 Украина".

По его словам, на территории ОРДЛО действуют первый и второй армейские корпуса российской армии.

"Первый – это Донецк, второй – Луганск. Эти корпуса приписаны к 8-й армии южного военного округа вооруженных сил РФ, состоящих из местного населения, наемников и кадровых военнослужащих вооруженных сил РФ", - сказал Аваков.

По словам министра МВД, эти усиленные подразделения представляют собой первый эшелон сил на данном направлении, а за ними стоят регулярные войска РФ.

"Общая штатная численность группировок 1-го и 2-го армейских корпусов 8-й армии: военнослужащих – 35,5 тысячи, танков – 478, бронемашин – 848, артиллерийских систем минометов – до 750, реактивных систем залпового огня – 208, противотанковых средств – 363, средств противовоздушной обороны – 419", - сказал Аваков.

Он добавил, что управление этими группировками войск осуществляется оперативным командованием, созданным на базе 8 армии, и находящимся в Новочеркасске РФ.

"487 танков и 848 БТРов – это больше, чем имеется на вооружении, например, в Великобритании", - сказал Аваков.

"Ми стоим перед угрозой, которая у наших границ. По сути, мы держим бешеную собаку путинского режима на своей границе, не пропуская ее в Европу. Это то, с чего надо начинать разговоры о балансе и о безопасности Украины", - подытожил глава МВД.