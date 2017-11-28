Аваков: Мінські угоди не працюють, потрібні нові

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що мінські домовленості не працюють, тому потрібно прийняти нові угоди для вирішення ситуації на Донбасі.

Про це він сказав на Національному експертному форумі "Україна: у прагненні до рівноваги".

"Чи можуть мінські угоди бути імплементовані як реальний механізм досягнення миру і розв'язання конфлікту? Моє глибоке переконання, що ні", - сказав Аваковв ефірі "112 Україна".

Він додав, що повинні бути інші угоди.

"Чому мінські? Повинні бути якісь інші – віденські, паризькі, будь-які інші, - в яких дуже ясно були б інтерпретовані ті основні принципи, які закладені і обговорюються усіма політиками зараз", - сказав Аваков.

Він додав, що ці угоди повинні передбачати: повне виведення всіх російських військ з території України, контроль на кордоні України спільно з миротворцями, введення органів юстиції України на територію окупованого Донбасу і Криму і проведення виборів.

"І тоді настає час для громадських компромісів і соціальних компромісів. Волкер говорить про філософію обмеженої амністії, я говорю про необхідність прийняття закону про колаборантів", - сказав міністр МВС.

Після цього, за словами Авакова, можна "рухатися малими кроками" і показати жителям Донбасу, що з Україною їм краще, ніж з Росією, а також "за 5-7-10 років" пройти шлях реабілітації Донбасу.

Як відомо, раніше на форумі Аваков заявив, що в ОРДЛО діють регулярні російські війська з озброєнням більшим, ніж у Великобританії.