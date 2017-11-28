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Аваков: Минские соглашения не работают, нужны новые

Вторник, 28 ноября 2017, 10:35

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков считает, что минские договоренности не работают, поэтому нужно принять новые соглашения для разрешения ситуации на Донбассе.

Об этом он сказал на Национальном экспертном форуме "Украина: в стремлении к равновесию".

"Могут ли минские соглашения быть имплементированы как реальный механизм достижения мира и разрешения конфликта? Мое глубокое убеждение, что нет", - сказал Аваков в эфире "112 Украина".

Он добавил, что должны быть другие соглашения.

"Почему минские? Должны быть какие-то другие – венские, парижские, любые другие, – в которых очень ясно были бы интерпретированы те основные принципы, которые заложены и обсуждаются всеми политиками сейчас", - сказал Аваков.

Он добавил, что эти соглашения должны предусматривать: полный вывод всех российских войск с территории Украины, контроль на границе Украины совместно с миротворцами, введении органов юстиции Украины на территорию оккупированного Донбасса и Крыму и проведение выборов.

"И тогда наступает время для общественных компромиссов и социальных компромиссов. Волкер говорит о философии ограниченной амнистии, я говорю о необходимости принятия закона о коллаборантах", - сказал министр МВД.

После этого, по словам Авакова, можно "двигаться малыми шагами" и показать жителям Донбасса, что с Украиной им лучше, чем с Россией, а также "за 5-7-10 лет" пройти путь реабилитации Донбасса.

Как известно, ранее на форуме Аваков заявил, что в ОРДЛО действуют регулярные российские войска с вооружением большим, чем в Великобритании.

Ирина Балачук, УП
Темы: ДонбассРосcияоккупацияМинские соглашения
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