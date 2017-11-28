Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ: Революційної ситуації в країні немає

Вівторок, 28 листопада 2017, 10:46

Служба безпеки України заявляє, що революційної ситуації в країні немає.

Про це в ході конференції з безпеки 28 листопада сказав заступник глави СБУ Віктор Кононенко, передають "Українські новини".

"В країні немає революційної ситуації", – заявив він.

Кононенко назвав причинами останніх подій в країні втому людей, бажання стабільності і недовіру до всіх політиків.

На думку заступника голови СБУ, всі внутрішні потрясіння всередині України "викликані виключно впливом російських спецслужб".

Як відомо, кілька десятків людей продовжують акцію протесту в наметовому містечку біля будівлі Верховної Ради.

Акція під ВР почалася з "Всеукраїнського збору" за велику політичну реформу 17 жовтня. Її учасники вимагали ухвалити закони про скасування депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду і зміни виборчого законодавства.

21 листопада представники громадської організації "Коаліція учасників Помаранчевої революції" встановили 2 намети під стелою на Майдані Незалежності в Києві.

Основна вимога, яка була озвучена: покарати винних у загибелі людей під час Революції Гідності.

Пізніше правоохоронці знесли намети після того, як учасники акції намагалися підпалити шини.

Теми: СБУакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
СБУ
Викрадення патріотів, імітація розстрілів: СБУ затримала колаборанта на Миколаївщині
У Дніпрі затримали інформаторку окупантів – посадовицю Укрзалізниці
СБУ: Викрито групи, які переправляли "ухилянтів" за кордон за участю іноземців
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: