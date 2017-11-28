СБУ: Революційної ситуації в країні немає

Служба безпеки України заявляє, що революційної ситуації в країні немає.



Про це в ході конференції з безпеки 28 листопада сказав заступник глави СБУ Віктор Кононенко, передають "Українські новини".



"В країні немає революційної ситуації", – заявив він.



Кононенко назвав причинами останніх подій в країні втому людей, бажання стабільності і недовіру до всіх політиків.



На думку заступника голови СБУ, всі внутрішні потрясіння всередині України "викликані виключно впливом російських спецслужб".

Як відомо, кілька десятків людей продовжують акцію протесту в наметовому містечку біля будівлі Верховної Ради.

Акція під ВР почалася з "Всеукраїнського збору" за велику політичну реформу 17 жовтня. Її учасники вимагали ухвалити закони про скасування депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду і зміни виборчого законодавства.

21 листопада представники громадської організації "Коаліція учасників Помаранчевої революції" встановили 2 намети під стелою на Майдані Незалежності в Києві.

Основна вимога, яка була озвучена: покарати винних у загибелі людей під час Революції Гідності.

Пізніше правоохоронці знесли намети після того, як учасники акції намагалися підпалити шини.