СБУ: Революционной ситуации в стране нет

Служба безопасности Украины заявляет, что революционной ситуации в стране нет.

Об этом в ходе конференции по безопасности 28 ноября сказал заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передают "Українські новини".

"В стране нет революционной ситуации", – заявил он.

Кононенко назвал причинами последних событий в стране усталость людей, желание стабильности и недоверие ко всем политикам.

По мнению замглавы СБУ, все внутренние потрясения внутри Украины "вызваны исключительно влиянием российских спецслужб".

Как известно, несколько десятков человек продолжают акцию протеста в палаточном городке возле здания Верховной Рады.

Акция под ВР началась с "Всеукраинского сбора" за большую политическую реформу 17 октября. Ее участники требовали принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства.

21 ноября представители общественной организации "Коалиция участников оранжевой революции" установили 2 палатки на Майдане Незалежности в Киеве.

Основное требование, которое было озвучено: наказать виновных в гибели людей во время Революции Достоинства.

Позднее правоохранители снесли палатки после того, как участники акции пытались поджечь шины.