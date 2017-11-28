На Одещині від гранати загинув боєць Військово-морських сил
27 листопада в Одеській області внаслідок вибуху гранати загинув військовослужбовець однієї з військових частин Військово-морських сил Збройних сил України
Інших постраждалих немає, повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ.
На місці події працюють представники військової прокуратури, військової служби правопорядку, слідчо-оперативна група поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження.
Командувач Військово-морських сил призначив службове розслідування. Причини та обставини події з’ясовують.
Дещо раніше стало відомо, що у ніч на 28 листопада у військовій частині Повітряного командування ЗСУ "Схід" у Бердянську від вибуху гранати загинув 22-річний військовослужбовець.
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