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На Одещині від гранати загинув боєць Військово-морських сил

Вівторок, 28 листопада 2017, 11:36

27 листопада в Одеській області внаслідок вибуху гранати загинув військовослужбовець однієї з військових частин Військово-морських сил Збройних сил України

Інших постраждалих немає, повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ.

На місці події працюють представники військової прокуратури, військової служби правопорядку, слідчо-оперативна група поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Командувач Військово-морських сил призначив службове розслідування. Причини та обставини події з’ясовують.

Дещо раніше стало відомо, що у ніч на 28 листопада у військовій частині Повітряного командування ЗСУ "Схід" у Бердянську від вибуху гранати загинув 22-річний військовослужбовець.

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Теми: арміяОдеська область
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