В Одесской области от гранаты погиб боец Военно-морских сил
27 ноября в Одесской области в результате взрыва гранаты погиб военнослужащий одной из воинских частей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Других пострадавших нет, сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.
На месте происшествия работают представители военной прокуратуры, военной службы правопорядка, следственно-оперативная группа полиции Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
По данному факту начато уголовное производство.
Командующий Военно-морских сил назначил служебное расследование. Причины и обстоятельства происшествия выясняют.
Чуть ранее стало известно, что в ночь на 28 ноября в воинской части Воздушного командования ВСУ "Восток" в Бердянске от взрыва гранаты погиб 22-летний военнослужащий.
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