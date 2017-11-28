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Тимошенко знову не з'явилась в суд щодо "прориву" кордону

Вівторок, 28 листопада 2017, 12:54

Народний депутат Юлія Тимошенко вчергове пропустила судове засідання у справі, де її звинувачують у незаконному перетині польсько-українського кордону.

Про це повідомляє прес-служба Мостиського райсуду Львівської області.

Зазначається, що 28 листопада у Мостиському суді відбулося засідання у справі про притягнення Тимошенко до адміністративної відповідальності за незаконний перетин державного кордону.

"Юлія Тимошенко на розгляд справи не з’явилася. Її інтереси в суді представляв Микола Титаренко", - йдеться в заяві.

За інформацією суду, на засіданні представник Тимошенко заявив клопотання про витребування документів. Суд це звернення задовольнив і відклав розгляд справи на 15:00 8 грудня.

Як повідомлялося, 2 листопада у Мостиському суді мало відбутися перше засідання у цій справі, але його відклали через неявку Тимошенко.

2 жовтня співробітники Держприкордонслужби вручили Тимошенко адмінпротокол про незаконний перетин держкордону 10 вересня в пункті пропуску "Шегині".

Як відомо, 10 вересня лідер партії "Рух нових сил", екс-глава Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі прибув з Польщі до України. Він це зробив з групою осіб, зокрема народними депутатами.

Держприкордонслужба склала за цим фактом 15 протоколів про адміністративні правопорушення (незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону).

Українська правда
Теми: ТимошенкокордонсудЛьвівщина
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