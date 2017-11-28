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МЗС обурюється: Консульство РФ "продає" нерухомість в ОРДЛО

Вівторок, 28 листопада 2017, 13:10

Міністерство закордонних справ України висловило обурення фактами оборудок з нерухомістю на тимчасово окупованих територіях Донбасу за участі російських дипломатів.

Про це йдеться в коментарі відомства, який отримала 28 листопада "Українська правда".

"В МЗС обурені виявленими фактами вчинення консульськими посадовими особами дипломатичних установ Російської Федерації на території України нотаріальних дій щодо громадян України, а саме - посвідчення довіреностей на право користування і відчуження майна на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", – йдеться в заяві.

В МЗС наголошують, що такі дії є грубим порушенням законодавства України та Віденської конвенції про консульські зносини.

Відповідно до закону України "Про нотаріат", вчинення нотаріальних дій на території України покладається на державного або приватного нотаріусів.

"Але в жодному разі не на консульських посадових осіб. А відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини, консул зобов'язаний дотримуватися законодавства країни перебування", – підкреслюють дипломати.

"Виявлені факти є ще одним доказом управління з боку Російської Федерації процесом життєдіяльності на окупованих територіях Донецької та Луганської областей", – йдеться в заяві.

Зазначається, що МЗС аналізує виявлені факти і за результатами їх аналізу буде вжито заходів реагування згідно з дипломатичною практикою.

Напередодні журналісти ТСН розповіли про те, що посольство Росії в Києві проводить операції з нерухомістю в ОДЛО: в обхід українського законодавства і міжнародних угод росіяни оформлюють документи на житло, котре залишилося на підконтрольній терористам "ДНР" і "ЛНР" території.

У Міністерстві юстиції України попереджають, що угоди, укладені в зоні АТО на підставі таких документів, не будуть визнані українським законодавством.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяОРДЛОМЗС
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