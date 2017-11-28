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МИД возмущается: Консульство РФ "продает" недвижимость в ОРДЛО

Вторник, 28 ноября 2017, 13:10

Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение фактами сделок с недвижимостью на временно оккупированных территориях Донбасса с участием российских дипломатов.

Об этом говорится в комментарии ведомства, который получила 28 ноября "Украинская правда".

"В МИД возмущены выявленным фактам совершения консульскими должностными лицами дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины нотариальных действий в отношении граждан Украины, а именно – освидетельствование доверенностей на право пользования и отчуждения имущества на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", – говорится в заявлении.

В МИД подчеркивают, что такие действия являются грубым нарушением законодательства Украины и Венской конвенции о консульских сношениях.

Согласно закону Украины "О нотариате", совершение нотариальных действий на территории Украины возлагается на государственного или частного нотариусов.

"Но в любом случае не на консульских должностных лиц. А согласно Венской конвенции о консульских сношениях, консул обязан соблюдать законодательство страны пребывания", – подчеркивают дипломаты.

"Обнаруженные факты являются еще одним доказательством управления со стороны Российской Федерации процессом жизнедеятельности на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", – говорится в заявлении.

Отмечается, что МИД анализирует выявленные факты и по результатам их анализа будут приняты меры реагирования в соответствии с дипломатической практикой.

Накануне журналисты ТСН рассказали о том, что посольство России в Киеве проводит операции с недвижимостью в ОДЛО: в обход украинского законодательства и международных соглашений россияне оформляют документы на жилье, которое осталось на подконтрольной террористам "ДНР" и "ЛНР" территории.

В Министерстве юстиции Украины предупреждают, что соглашения, заключенные в зоне АТО на основании таких документов, не будут признаны украинским законодательством.

Темы: РосcияОРДЛОМИД
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