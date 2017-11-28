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Поліція просить Інтерпол розшукати Курченка

Вівторок, 28 листопада 2017, 15:09
Поліція просить Інтерпол розшукати Курченка

Головне управління Нацполіції в Одеській області внесло клопотання до Генерального Секретаріату Інтерполу про оголошення у міжнародний розшук Сергія Курченка.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

"Завдяки спільним заходам, вжитим під координацією Прокуратури Одеської області, правоохоронними органами внесено клопотання до Генерального Секретаріату Інтерполу про оголошення у міжнародний розшук Сергія Курченка з метою встановлення його місцезнаходження", - написала Сарган. 

 
Фото з facebook лариси сарган 

Вона нагадала, що Курченка підозрюють у створенні злочинної організації, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухиленні від сплати податків та вчиненні інших злочинів.

"Лише від його злочинних махінацій з нафтопродуктами до державного бюджету не надійшло понад 2 мільярди гривень обов’язкових платежів", - написала Сарган.

"На теперішній час у кримінальному провадженні статус підозрюваних та обвинувачених мають 22 особи. Судом вже підтверджено провину 15 фігурантів злочинних оборудок", - підсумувала Сарган.

Як відомо, у 2014 році МВС встановила схему незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів групою компаній Курченка, якого називають "гаманцем" сім'ї Віктора Януковича. Збитки держбюджету оцінюють в 7 мільярдів гривень.

У серпні 2015 Печерський райсуд Києва арештував нафтопродукти олігарха Сергія Курченка, які зберігаються на потужностях компанії "Укртранснафтопродукт".

Пізніше ГПУ оголосила підозру Курченку у  справі розкрадання майна державного підприємства ПАТ "Укргазвидобування".

Повідомлялось, що через здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу збитки держави становили понад 1 млрд грн.

У травні 2016 суд за клопотанням старшого слідчого Генпрокуратури арештував майно Сергія Курченка.

У січні 2017 року Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Курченку у вигляді тримання під вартою.

У травні 2017 року прокуратура направила Сергію Курченку повідомлення про підозру у створенні злочинної організації та ухилення від сплати податків при реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів. Тоді зазначалось, що до злочинної організації були причетні 19 осіб.

В червні 2017 Генпрокуратура повідомила, що Сергію Курченку складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за 9 статтями Кримінального кодексу України.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяКурченкоІнтерполнафта
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