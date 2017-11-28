Прокуратура направила в суд дело об убийстве Бузины

Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве публициста Олеся Бузины.



Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева 28 ноября.



Обвинительный акт в отношении подозреваемых Андрея Медведько и Дениса Полищука направлен для рассмотрения по существу в Шевченковский районный суд столицы. Кроме того, потерпевшими в уголовном производстве заявлены гражданские иски к подозреваемым на общую сумму 1,5 миллиона гривен.



Как сообщалось, в июне 2017 года столичная прокуратура завершила расследование этого резонансного преступления, после чего материалы уголовного производства были предоставлены сторонам для ознакомления.



Действия подозреваемых квалифицированы п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) УК Украины. За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее адвокат подозреваемых Сергей Войченко заявлял о предвзятости следствия.

"Не выполнены сотни ходатайств стороны защиты, не выполнены десятки решений судов полученных стороной защиты, не расследовано избиение Медведько во время задержания, не расследовано избиение Медведько и Полищука во время незаконной попытки отъема их биологических образцов", – писал тогда адвокат.

В свою очередь в столичной прокуратуре утверждают, что отбор биологических образцов проводился законно.