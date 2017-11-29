Тіллерсон закликав світ чинити тиск на КНДР

Світова спільнота має здійснювати економічний і дипломатичний тиск на КНДР.

Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерон, передає Інтерфакс-Україна.

Дипломатичний варіант вирішення ситуації на Корейському півострові залишається.

"На даний момент дипломатичні варіанти залишаються життєздатними і відкритими. США як і раніше прихильні пошуку мирного шляху до денуклеаризації і припинення ворожих дій з боку КНДР", - сказав Тіллерсон.

Разом з тим він підкреслив: "США рішуче засуджують запуск КНДР ракети, можливо, міжконтинентальної балістичної ракети в Японське море".

Дії Пхеньяна, зазначив держсекретар, "загрожують сусідам в регіоні і глобальній стабільності".

"Всі держави повинні продовжити чинити сильний економічний і дипломатичний тиск", - підкреслив Тіллерсон.

Він сказав, що "на додаток до здійснення всіх існуючих санкцій ООН міжнародне співтовариство має вжити додаткових заходів щодо посилення охорони на морі, включаючи право на заборону морських перевезень вантажів в і з КНДР".

Крім того, за словами Тіллерсона, міжнародне співтовариство має спільними зусиллями продовжувати спрямовувати Північній Кореї повідомлення про те, що вона повинна відмовитися від своїх програм, пов'язаних зі зброєю масового знищення.

"Сполучені Штати у співпраці з Канадою скличуть зустріч "Командування об'єднаних націй", за участю Республіки Корея і Японії і інших ключових країн, щоб обговорити, як світова спільнота може протистояти загрозі міжнародному миру з боку Північної Кореї", - зазначив також Тіллерсон.

Як повідомлялося, раніше Північна Корея провела запуск балістичної ракети.

У відповідь на північнокорейські випробування збройні сили Південної Кореї провели ракетні навчання поблизу кордону з КНДР.