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Тиллерсон призвал мир оказать давление на КНДР

Среда, 29 ноября 2017, 04:22

Мировое сообщество должно оказать экономическое и дипломатическое давление на КНДР.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерон, передает Интерфакс-Украина.

Дипломатический вариант разрешения ситуации на Корейском полуострове остается.

"На данный момент дипломатические варианты остаются жизнеспособными и открытыми. США по-прежнему привержены поиску мирного пути к денуклеаризации и прекращению враждебных действий со стороны КНДР", - сказал Тиллерсон.

Вместе с тем он подчеркнул: "США решительно осуждают запуск КНДР ракеты, возможно, межконтинентальной баллистической ракеты в Японское море".

Действия Пхеньяна, отметил госсекретарь, "угрожают соседям в регионе и глобальной стабильности".

"Все государства должны продолжить оказывать сильное экономическое и дипломатическое давление", - подчеркнул Тиллерсон.

Он сказал, что "в дополнение к осуществлению всех существующих ооновских санкций международное сообщество должно принять дополнительные меры по усилению охраны на море, включая право на запрещение морских перевозок грузов в и из КНДР".

Кроме того, по словам Тиллерсона, международное сообщество должно совместными усилиями продолжать направлять Северной Корее сообщение о том, что она должна отказаться от своих программ, связанных с оружием массового уничтожения.

"Соединенные Штаты в сотрудничестве с Канадой созовут встречу "Командования объединенных наций", с участием Республики Корея и Японии и других ключевых стран, чтобы обсудить, как мировое сообщество может противостоять угрозе международному миру со стороны Северной Кореи", - отметил также Тиллерсон.

Как сообщалось, ранее Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты.

В ответ на северокорейские испытания вооруженные силы Южной Кореи провели ракетные учения вблизи границы с КНДР.

Темы: КНДРСША
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