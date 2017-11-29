Четвертые сутки под землей: На Волыни шахтеры бунтуют, ибо им не платят

Несколько десятков горняков шахты "Бужанская" с воскресенья отказываются выходить из шахты, протестуя против невыплаты зарплат.

Как сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, 58 горняков шахты "Бужанская" ГП "Волыньуголь" до сих пор находятся под землей.



В воскресенье, 26 ноября, 21 рабочий шахты "Бужанская" отказался выходить на поверхность, в понедельник к ним присоединились горняки 1-й смены – и под землей уже находились 74 шахтера.





По данным главы первичной организации НПГУ обособленного подразделения "Шахта "Бужанская" Вадима Царука, общая задолженность перед шахтерами составляет 16 млен 108 тысяч грн. В частности, за август – 1 млн 55 тыс грн, за сентябрь – 7 млн ​​166 тыс грн, за октябрь – 7 млн 892 тыс грн.



Как отмечал Волынец, "не лучше ситуация и на шахтах №1 "Нововолынская" и №9 "Нововолынская".



Он возмущается, что на требования шахтеров "никто не реагирует".



Генеральный директор ГП "Волыньуголь" находится в отпуске. "А глава областной госадминистрации сидит в Луцке, и собирает информацию о ситуации на "Бужанской" от журналистов", – писал Волынец во вторник вечером.



Он отмечал: "Рядом с шахтерами находятся медсестра и сотрудники горно-спасательного отряда, люди находятся в полутора километрах от шахтного ствола под скамьей, там холодно. Воздух, подаваемый в шахту, почти такой же температуры, как и снаружи".



"Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик находится в отпуске, а его первый заместитель Галина Карп считает, что лучше бы шахтеры и дальше работали и зарабатывали себе на сегодня, чем протестовали", – пишет Волынец в среду.



"А почему же вы молчите о причине? Горнякам "Бужанской" в полном объеме не выплачена зарплата еще за август, всего лишь 10% – за сентябрь, и ни копейки за октябрь. А работникам инфраструктурных подразделений, в которых совсем мизерные зарплаты, задолжали еще за июль!", – добавляет он.

В Минэнерго обещали свести к нулю задолженность по зарплате шахтерам еще в октябре.