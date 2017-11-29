РосЗМІ повідомили причину падіння російського супутника

Розгінний блок "Фрегат" у зв'язці з 19 супутниками міг впасти на Землю через несправність апаратури ГЛОНАС, яка повинна підвищувати точність виведення розгінним блоком супутників.

Про це повідомляє "ТАСС" з посиланням на власні джерела в ракетно-космічній галузі.

"За попередніми даними, сталася технічна несправність в апаратурі супутникової навігації, яка встановлена ​​на розгінний блок, працює по сигналу ГЛОНАС і GPS і підвищує точність виведення "Фрегатом" космічних апаратів на цільові орбіти", - розповів співрозмовник агентства.

За його словами, в результаті цього після відділення від третього ступеня ракети-носія "Союз-2.1б" розгінний блок був неправильно зорієнтований, увійшов в щільні шари атмосфери і впав.

Також, за даними агентства, поки немає інформації про падіння уламків розгінного блоку "Фрегат" в зв'язці з 19 супутниками, тому він, або впав у Атлантичний океан, або, що менш ймовірно, залишається на нерозрахунковій орбіті.

Раніше повідомлялося, що росіяни вивели в космос супутник, який не втримався і впав в океан.