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РосСМИ сообщили причину падения российского спутника

Среда, 29 ноября 2017, 11:51

Разгонный блок "Фрегат" в связке с 19 спутниками мог упасть на Землю из-за неисправности аппаратуры ГЛОНАСС, которая должна повышать точность выведения разгонным блоком спутников.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на собственные источники в ракетно-космической отрасли.

"По предварительным данным, произошла техническая неисправность в аппаратуре спутниковой навигации, которая установлена на разгонном блоке, работает по сигналу ГЛОНАСС и GPS и повышает точность выведения "Фрегатом" космических аппаратов на целевые орбиты", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в результате этого после отделения от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" разгонный блок был неправильно сориентирован, вошел в плотные слои атмосферы и упал.

Также, по данным агентства, пока нет информации о падении обломков разгонного блока "Фрегат" в связке с 19 спутниками, поэтому он, либо упал в Атлантический океан, либо, что менее вероятно, остается на нерасчетной орбите.

Ранее сообщалось, что россияне вывели в космос спутник, который не удержался и упал в океан.

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