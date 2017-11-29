Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В штабі уточнили, де сили АТО зазнали втрат 28 листопада

Середа, 29 листопада 2017, 11:56

Минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовий, ще двоє – травмувалися.

Про це на брифінгу 29 листопада повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

Полковник відзначив, що минула доба ознаменувалася збільшенням кількості ворожих обстрілів.

"На жаль внаслідок обстрілу поблизу Авдіївки один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення, несумісне з життям. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким воїна, який віддав своє життя за Україну", – сказав Лисенко.

"Ще двоє військових отримали бойові травмування внаслідок пострілу з протитанкового ракетного комплексу в районі Оріхового", – додав він.

За словами речника АТО, постраждалих вчасно доставили до лікувальних закладів, а їхній стан здоров'я – задовільний.

Валентина Романенко, УП
Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: