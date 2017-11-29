В штабі уточнили, де сили АТО зазнали втрат 28 листопада
Минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовий, ще двоє – травмувалися.
Про це на брифінгу 29 листопада повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
Полковник відзначив, що минула доба ознаменувалася збільшенням кількості ворожих обстрілів.
"На жаль внаслідок обстрілу поблизу Авдіївки один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення, несумісне з життям. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким воїна, який віддав своє життя за Україну", – сказав Лисенко.
"Ще двоє військових отримали бойові травмування внаслідок пострілу з протитанкового ракетного комплексу в районі Оріхового", – додав він.
За словами речника АТО, постраждалих вчасно доставили до лікувальних закладів, а їхній стан здоров'я – задовільний.