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В штабе уточнили, где силы АТО понесли потери 28 ноября

Среда, 29 ноября 2017, 11:56

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военный, еще двое - травмированы.

Об этом на брифинге 29 ноября сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Полковник отметил, что минувшие сутки ознаменовались увеличением количества вражеских обстрелов.

"К сожалению в результате обстрела вблизи Авдеевки один военнослужащий ВСУ получил ранения, несовместимые с жизнью. Мы выражаем соболезнования родным и близким воина, который отдал свою жизнь за Украину", - сказал Лысенко.

"Еще двое военных получили боевые травмы в результате выстрела из противотанкового ракетного комплекса в районе Орехово", - добавил он.

По словам спикера АТО, пострадавшие были вовремя доставлены в лечебные учреждения, а их состояние здоровья - удовлетворительное.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
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