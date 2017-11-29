В комісії кажуть, що Трубі не потрібна була люстраційна перевірка

Новообраний директор Держбюро розслідувань Роман Труба не проходив люстраційну перевірку, оскільки з квітня 2015 року не працював у державних органах влади.

Про це сказав член конкурсної комісії з формування ДБР Денис Монастирський, повідомляє "Укрінформ".

"Оскільки Труба останні 2 роки не працював в органах прокуратури, тому перевірку він і не проходив. Натомість люстраційна перевірка має бути розпочата одночасно з його призначенням", - сказав він.

Монастирський припустив, що перевірка може тривати достатньо довго, бо наразі частину її проводить Мін'юст, а частину – НАЗК.

Він також додав, що люстраційну перевірку не проходили й деякі інші кандидати на посаду директора ДБР, зокрема, науковці Григорій Усатий та Володимир Трофименко, а також народний депутат Юрій Македон.

"Конкурсна комісія не уповноважена організовувати проведення перевірки, яка передбачена законом України "Про очищення влади". Цей обов’язок, згідно з законом, покладається на керівника органу, до повноважень якого належить звільнення з посади особи", - резюмував Монастирський.

Як відомо, Мінюст звернувся до Адміністрації Президента з листом щодо проведення люстраційної перевірки відносно новопризначеного директора ДБР Романа Труби, оскільки він таку перевірку не проходив.

16 листопада комісія з обрання керівництва ДБР обрала директором Державного бюро розслідування Романа Трубу, а його заступниками – прокурора Ольгу Варченко й заступника екс-прокурора Києва Олександра Буряка.

Державне бюро розслідувань покликане розслідувати злочини, скоєні правоохоронцями, суддями та високопосадовцями – за винятком справ, підслідних Національному антикорупційному бюро.

ДБР має перебрати на себе функцію досудового слідства від прокуратури.

Поки що є колізія з тим, хто порушуватиме нові справи, доки ДБР розгортає діяльність.