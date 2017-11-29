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Бойовики дещо знизили активність у зоні АТО: 5 обстрілів

Середа, 29 листопада 2017, 17:30

Від опівночі російсько-терористичні війська 5 разів порушили перемир’я.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 29 листопада.

Зазначається, що на луганському напрямку ворог з великокаліберних кулеметів обстріляв оборонні укріплення на підступах до Новоолександрівки та Новотошківського.

На донецькому напрямку противник вів вогонь з мінометів різних калібрів біля Водяного і Павлополя, що на Приазов’ї, а з гранатометів та стрілецької зброї – по наших позиціях неподалік Верхньоторецького.

У разі потреби українські військовослужбовці давали агресору адекватну відповідь, відзначають у штабі.

Як повідомлялося, за добу 28 листопада по усій лінії зіткнення було зафіксовано 27 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Українська правда
Теми: АТО
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