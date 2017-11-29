Боевики несколько снизили активность в зоне АТО: 5 обстрелов

С полуночи российско-террористические войска 5 раз нарушили перемирие.



Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 29 ноября.



Отмечается, что на луганском направлении враг из крупнокалиберных пулеметов обстрелял оборонительные укрепления на подступах к Новоалександровке и Новотошковскому.



На донецком направлении противник вел огонь из минометов различных калибров возле Водяного и Павлополя, что на Приазовье, а из гранатометов и стрелкового оружия - по нашим позициям неподалеку Верхнеторецкого.



В случае необходимости украинские военнослужащие давали агрессору адекватный ответ, отмечают в штабе.

Как сообщалось, за сутки 28 ноября по всей линии соприкосновения было зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.