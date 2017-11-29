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Телеканал 1+1 обурений забороною серіалу "Свати"

Середа, 29 листопада 2017, 22:43

Телеканал 1+1 висловив обурення забороною серіалу "Свати".

Про це йдеться у заяві на сайті телеканалу.

"Наскільки ми зрозуміли, причиною попадання до "чорного списку" Мінкульту Добронравова та заборони серіалу "Свати" стали висловлювання актора щодо Криму. Проте чому саме зараз постало питання заборонити популярний серіал українського виробництва, для нас залишається загадкою. Натомість інші серіали та фільми за участі Добронравова, які демонструвалися на українському ТВ, залишилися поза увагою органів влади", - йдеться у заяві.

"Ми звертаємось до всіх державних органів, які регулюють це питання, з проханням роз’яснити, які з продуктів, в яких брав участь Федір Добронравов, ще будуть заборонені, а також, коли буде вжито аналогічних дій, щодо наступних осіб, які також відвідували Крим для участі в знімальних процесах чи з гастролями, про що є свідчення в загально доступних джерелах: зокрема, Леонід Кулагін, Кирило Кяро, Ольга Ломоносова, Тетяна Лютаєва, Дмитро Дюжев, Антін Макарський, Олександр Головін та інші", - підкреслили в 1+1.

"Настав час для проведення відкритої дискусії з приводу необхідності визначення чітких критеріїв для прийняття подібних рішень, адже без прозорої системи подібні ситуації нагадують "полювання на відьом", - наголошує телеканал.

Раніше голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко, заявив, що Держкіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу "Свати".

Як відомо, 22 листопада  прес-секретар СБУ повідомила, що служба безпеки ухвалила рішення заборонити в'їзд на 3 роки російському актору Федору Добронравову. Він публічно підтримує анексію Криму та відвідував окупований півострів.

"Українська правда" в Threads

Теми: кіноРосіяКримпропагандаЗМІ
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