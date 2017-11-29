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Телеканал 1+1 возмущен запретом сериала "Сваты"

Среда, 29 ноября 2017, 22:43

Телеканал 1+1 выразил возмущение запретом сериала "Сваты".

Об этом говорится в заявлении на сайте телеканала.

"Насколько мы поняли, причиной попадания в "черный список" Минкульта Добронравова и запрета сериала "Сваты" стали высказывания актера про Крым. Однако почему именно сейчас встал вопрос запретить популярный сериал украинского производства, для нас остается загадкой. Зато другие сериалы и фильмы с участием Добронравова, которые демонстрировались на украинском ТВ, остались без внимания органов власти", - говорится в заявлении.

"Мы обращаемся ко всем государственным органам, регулирующим этот вопрос, с просьбой разъяснить, какие из продуктов, в которых принимал участие Федор Добронравов, еще будут запрещены, а также, когда будут приняты аналогичные действия в отношении следующих лиц, которые также посещали Крым для участия в съемочных процессах или с гастролями, о чем есть свидетельства в общедоступных источниках: в частности, Леонид Кулагин, Кирилл Кяро, Ольга Ломоносова, Татьяна Лютаева, Дмитрий Дюжев, Антон Макарский, Александр Головин и другие", - подчеркнули в 1+1.

"Настало время для проведения открытой дискуссии по поводу необходимости определения четких критериев для принятия подобных решений, ведь без прозрачной системы подобные ситуации напоминают "охоту на ведьм", - отмечает телеканал.

Ранее председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты".

Как известно, 22 ноября пресс-секретарь СБУ сообщила, что служба безопасности приняла решение запретить въезд на 3 года российскому актеру Федору Добронравову. Он публично поддерживает аннексию Крыма и посещал оккупированный полуостров.

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Темы: киноРосcияКрымпропагандаСМИ
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