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Звільнено топ-полісмена, що поновився на посаді після скандалу з хабарем

П'ятниця, 3 листопада 2017, 13:00
Звільнено топ-полісмена, що поновився на посаді після скандалу з хабарем

Начальником департаменту поліції охорони призначено Олександра Гаврилюка замість Сергія Будника, якого 22 серпня упіймали на хабарі у 100 тисяч.

Про це свідчить повідомлення на сайті Національної поліції України.

Зазначається, що у п'ятницю голова НПУ Сергій Князєв представив Олександра Гаврилюка особовому складу як нового керівника департаменту поліції охорони.

 
Сергій Будник
фото НПУ

Керівник Нацполіції доручив новому начальнику у першу чергу "побачити недоліки, які існують в підрозділі та виправити їх".

"Поліція охорони відтепер входить в систему превенції. І в першу чергу ви будете реагувати на повідомлення людей, які надходять на 102. Тому всі співробітники мають пройти перепідготовку з урахуванням досвіду роботи патрульної поліції", ‑ підкреслив Князєв.

Він зазначив також, що робота поліції охорони буде уніфікована під стандарти роботи патрульної поліції. Зокрема, наряди поліції охорони увійдуть до системи єдиної дислокації нарядів поліції та реагуватимуть на сигнали про допомогу, які надходять на 102.

Новий начальник департаменту поліції охорони Олександр Гаврилюк
Новий начальник департаменту поліції охорони Олександр Гаврилюк
Фото нпу

Як відомо, 2 жовтня Апеляційний суд Києва скасував рішення про відсторонення з посади начальника департаменту поліції охорони Сергія Будника.

25 серпня суд заарештував Сергія Будника і призначив заставу 128 тисяч гривень.

28 серпня за підозрюваного була внесена застава, і він вийшов із СІЗО.

У підозрюваного за місцем проживання було вилучено 16 золотих злитків, 44 тисяч доларів, 11,5 тисяч євро.

22 серпня 2017 року Національна поліція заявила про затримання керівника департаменту поліції охорони при отриманні 96 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Українська правда

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Теми: поліціяскандалхабарзвільнення
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