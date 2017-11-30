Посла РФ в США не пустили в консульство в Сан-Франциско

Держдеп Сполучених штатів Америки відмовив у доступі до генконсульства в Сан-Франциско послу Російської Федерації в США Анатолію Антонову.

Про це повідомляють РИА Нововсти з посиланням на Антонова.

За словами посла, він знав, що буде в Сан-Франциско, тому заздалегідь направив до Держдепу США запит про відвідування генконсульства в Сан-Франциско, але йому відмовили.

"Я (знав, що) буду в Сан-Франциско. Ну чому б не подивитися, що відбувається в нашій будівлі? Тим більше що нам весь час говорять, що це російська власність. Але нас туди не допускають", - сказав Антонов.

"Ми підкреслюємо, що це залишається російською власністю ... І я вважаю, що своїми відвідинами російської власності я не наношу ніякої шкоди безпеці Сполучених Штатів Америки. На жаль, мені відповіли відмовою, офіційною відмовою", - розповів посол РФ.

Він додав, що Держдеп США ніяк не пояснив цю відмову.

"Ніяких пояснень немає. Але, в будь-якому випадку я хотів би все одно під'їхати до нашої власності, хотів би нехай не зсередини, а з зовнішнього периметра подивитися, чи все там в порядку", - підсумував посол РФ.

Відзначається, що Антонов 29 листопада прибув до Каліфорнії, де по 3 грудня проведе зустрічі з експертними і діловими колами.

Як відомо, 1 вересня цього року США оголосили про закриття генконсульства РФ у Сан-Франциско і торгового представництва у Вашингтоні.

У Державному департаменті США пояснили, що цей крок зроблено у відповідь на вимогу Кремля скоротити американський дипломатичний персонал у Росії.

У липні Росія оголосила про санкції проти американських дипломатів. РФ зажадала, щоб США до початку осені скоротити число дипломатичних співробітників до 455 осіб. Мова іде про скорочення 755 співробітників дипмісії США.

Також посольство США більше не може використовувати складські приміщення на Дорожній вулиці в Москві і дачу в Срібному Бору.

У жовтні з будівель у Вашингтоні і Сан-Франциско, в яких до початку вересня працювали російські дипломати, зняли російські прапори.