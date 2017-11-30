Посла РФ в США не пустили в консульство в Сан-Франциско

Госдеп Соединенных штатов Америки отказал в доступе в генконсульство в Сан-Франциско послу Российской Федерации в США Анатолию Антонову.

Об этом сообщают РИА Нововсти со ссылкой на Антонова.

По словам посла, он знал, что будет в Сан-Франциско, поэтому заранее направил в Госдеп США запрос о посещении генконсульства в Сан-Франциско, но ему отказали.

"Я (знал, что) буду в Сан-Франциско. Ну почему бы не посмотреть, что происходит в нашем здании? Тем более что нам все время говорят, что это российская собственность. Но нас туда не допускают", - сказал Антонов.

"Мы подчеркиваем, что это остается российской собственностью… И я считаю, что своим посещением российской собственности я не наношу никакого ущерба безопасности Соединенных Штатов Америки. К сожалению, мне ответили отказом, официальным отказом", - рассказал посол РФ.

Он добавил, что Госдеп США никак не объяснил этот отказ.

"Никаких объяснений нет. Но, в любом случае я хотел бы все равно подъехать к нашей собственности, хотел бы пусть не изнутри, а с внешнего периметра посмотреть, все ли там в порядке", - подытожил посол РФ.

Отмечается, что Антонов 29 ноября прибыл в Калифорнию, где по 3 декабря проведет встречи с экспертными и деловыми кругами.

Как известно, 1 сентября этого года США объявили о закрытии генконсульства РФ в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне.

В Государственном департаменте США объяснили, этот шаг сделан в ответ на требование Кремля сократить американский дипломатический персонал в России.

В июле Россия объявила о санкциях против американских дипломатов. РФ потребовала у США в начале осени сократить число дипломатических сотрудников до 455 человек.

Также посольство США больше не может использовать складские помещения на Дорожный улице в Москве и дачу в Серебряном Бору.

В октябре сообщалось, что со зданий в Вашингтоне и Сан-Франциско, в которых в начале сентября работали российские дипломаты, сняли российские флаги.