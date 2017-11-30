Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Посла РФ в США не пустили в консульство в Сан-Франциско

Четверг, 30 ноября 2017, 08:53

Госдеп Соединенных штатов Америки отказал в доступе в генконсульство в Сан-Франциско послу Российской Федерации в США Анатолию Антонову.

Об этом сообщают РИА Нововсти со ссылкой на Антонова.

По словам посла, он знал, что будет в Сан-Франциско, поэтому заранее направил в Госдеп США запрос о посещении генконсульства в Сан-Франциско, но ему отказали.  

"Я (знал, что) буду в Сан-Франциско. Ну почему бы не посмотреть, что происходит в нашем здании? Тем более что нам все время говорят, что это российская собственность. Но нас туда не допускают", - сказал Антонов.

"Мы подчеркиваем, что это остается российской собственностью… И я считаю, что своим посещением российской собственности я не наношу никакого ущерба безопасности Соединенных Штатов Америки. К сожалению, мне ответили отказом, официальным отказом", - рассказал посол РФ.

Он добавил, что Госдеп США никак не объяснил этот отказ.

"Никаких объяснений нет. Но, в любом случае я хотел бы все равно подъехать к нашей собственности, хотел бы пусть не изнутри, а с внешнего периметра посмотреть, все ли там в порядке", - подытожил посол РФ.

Отмечается, что Антонов 29 ноября прибыл в Калифорнию, где по 3 декабря проведет встречи с экспертными и деловыми кругами.

Как известно, 1 сентября этого года США объявили о закрытии генконсульства РФ в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне.

В Государственном департаменте США объяснили, этот шаг сделан в ответ на требование Кремля сократить американский дипломатический персонал в России.

В июле Россия объявила о санкциях против американских дипломатов. РФ потребовала у США в начале осени сократить число дипломатических сотрудников до 455 человек.

Также посольство США больше не может использовать складские помещения на Дорожный улице в Москве и дачу в Серебряном Бору.

В октябре сообщалось, что со зданий в Вашингтоне и Сан-Франциско, в которых в начале сентября работали российские дипломаты, сняли российские флаги. 

Темы: СШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
США
Пентагон призвал не питать иллюзий в тяжелой битве Украины против РФ
Суд в США избрал меру пресечения Трампу
Украина начала переговоры с США о гарантиях безопасности – ОП
Последние новости
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
13:48
В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
Все новости...
Реклама: