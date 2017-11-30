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У НАБУ пройшли обшуки

Четвер, 30 листопада 2017, 08:13

29 листопада у Національному антикорупційному бюро пройшли обшуки.

Це підтвердила "Українській правді" речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.

Подробиці згодом надасть Генеральна прокуратура.

Раніше депутат Ігор Мосійчук, якого влада використовує в інформаційних кампаніях. писав: "Є інформація, що СБУ проводить обшук в НАБУ. Обшук нібито пов’язаний з незаконними прослуховуваннями, які проводили детективи НАБУ".

За даними ТСН, у середу близько 18:00 відбувалися обшуки у двох "явочних квартирах" Національного антикорупційного бюро.

Тим часом Національне антикорупційне бюро заявляє, що Генпрокуратура та Служба безпеки втрутилися у його спецоперацію і здійснили диверсію проти НАБУ – і тепер звинувачують детектива у провокації чиновника міграційної служби на отримання хабара.

Оксана Коваленко, Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУГенпрокуратураСБУобшуки
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