До Одеси прибув фрегат ВМС Франції

Фрегат Військово-морських сил Франції "Гєпратт" зайшов у четвер, 30 листопада, з візитом до порту Одеси.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр командування ВМС України.

"Програмою візиту передбачені протокольні зустрічі делегації французького корабля у командуванні Військово-морських сил Збройних сил України та у міській раді Одеси", - йдеться в повідомленні.

Фрегат ВМС Франції "Гєпратт"

Також на екіпаж фрегата чекає культурна програма, зокрема, оглядова екскурсія по місту.

Візит корабля триватиме до 3 грудня.

Як відомо, 29 листопада вранці в одеський порт зайшов американський есмінець USS James E. Williams.

А наприкінці березня-на початку квітня поточного року відбувався візит до порту Одеси ще одного фрегату ВМС Французької Республіки - "Ла Фейєтт".