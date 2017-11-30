Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До Одеси прибув фрегат ВМС Франції

Четвер, 30 листопада 2017, 10:25

Фрегат Військово-морських сил Франції "Гєпратт" зайшов у четвер, 30 листопада, з візитом до порту Одеси.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр командування ВМС України.

"Програмою візиту передбачені протокольні зустрічі делегації французького корабля у командуванні Військово-морських сил Збройних сил України та у міській раді Одеси", - йдеться в повідомленні.

 
Фрегат ВМС Франції "Гєпратт"

Також на екіпаж фрегата чекає культурна програма, зокрема, оглядова екскурсія по місту.

Візит корабля триватиме до 3 грудня.

Як відомо, 29 листопада вранці в одеський порт зайшов американський есмінець USS James E. Williams.

А наприкінці березня-на початку квітня поточного року відбувався візит до порту Одеси ще одного фрегату ВМС Французької Республіки - "Ла Фейєтт".

Українська правда
Теми: ОдесаЗбройні силиФранція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Одеса
ISW пояснив, чому РФ завдає удари по українських портах
Україна домагається засобів ППО для півдня, який Росія масовано атакує 4 дні поспіль
МЗС Китаю про удар по Одесі: У генконсульстві вибило частину стіни і шибки
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: