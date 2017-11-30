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В Одессу прибыл фрегат ВМС Франции

Четверг, 30 ноября 2017, 10:25

Фрегат Военно-морских сил Франции "Гепратт" зашел в четверг, 30 ноября, с визитом в порт Одессы.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр командования ВМС Украины.

"Программой визита предусмотрены протокольные встречи делегации французского корабля в командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в городском совете Одессы", - говорится в сообщении.

 
Фрегат ВМС Франции "Гепратт"

Также экипаж фрегата ждет культурная программа, в частности, обзорная экскурсия по городу.

Визит корабля продлится до 3 декабря.

Как известно, 29 ноября утром в одесский порт зашел американский эсминец USS James E. Williams.

А в конце марта-начале апреля текущего года проходил визит в порт Одессы еще одного фрегата ВМС Французской Республики - "Ла Фейетт".

Украинская правда
Темы: ОдессаВооруженные силыФранция
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