В Одессу прибыл фрегат ВМС Франции
Четверг, 30 ноября 2017, 10:25
Фрегат Военно-морских сил Франции "Гепратт" зашел в четверг, 30 ноября, с визитом в порт Одессы.
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр командования ВМС Украины.
"Программой визита предусмотрены протокольные встречи делегации французского корабля в командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в городском совете Одессы", - говорится в сообщении.
Также экипаж фрегата ждет культурная программа, в частности, обзорная экскурсия по городу.
Визит корабля продлится до 3 декабря.
Как известно, 29 ноября утром в одесский порт зашел американский эсминец USS James E. Williams.
А в конце марта-начале апреля текущего года проходил визит в порт Одессы еще одного фрегата ВМС Французской Республики - "Ла Фейетт".
Украинская правда