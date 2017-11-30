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Більшість переселенців не збираються повертатися на Донбас – Гримчак

Четвер, 30 листопада 2017, 10:59

До 80% внутрішніх переселенців не збираються повертатися в майбутньому у свої колишні місця проживання, зокрема, на Донбас.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак під час круглого столу "Повернення додому. Сценарії соціально-економічної реінтеграції Донбасу" 30 листопада в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"60-80% внутрішньо переміщених осіб не збираються повертатися", - сказав він.

За словами, Гримчака, цей показник відрізняється по регіонах.

"Люди самі для себе вже вирішили, що вони залишаються на тій території, де вони влаштувалися, діти пішли в школу, знайшли роботу і кудись знову переїжджати вони не горять бажанням", - розповів заступник міністра.

Він також додав, що 0,5 мільйона переселенців не отримують пенсій, оскільки виїхали назад на непідконтрольні українському уряду території.

"Я хотів би сказати, що 500 тисяч осіб на сьогодні не позбавлені пенсій, а їм припинена виплата пенсій доти, доки вони не повернутися", - сказав Гримчак.

Як відомо, Україна займає 9-е місце в світі за кількістю внутрішньо переміщених осіб. 

Станом на кінець вересня в Україні на обліку перебувало 1 мільйон 592 тисячі 982 переселенці з анексованого Криму та зони АТО.

Теми: Донбаспереселенціокупаціяпенсії
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