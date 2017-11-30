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Большинство переселенцев не собираются возвращаться на Донбасс – Грымчак

Четверг, 30 ноября 2017, 10:59

До 80% внутренних переселенцев не собираются возвращаться в будущем в свои прежние места проживания, в частности, на Донбасс.

Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в ходе круглого стола "Возвращение домой. Сценарии социально-экономической реинтеграции Донбасса" 30 ноября в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"60-80% внутренне перемещенных лиц не собираются возвращаться", - сказал он.

По словам, Грымчака, этот показатель разнится по регионам.

"Люди сами для себя уже решили, что они остаются на той территории, где они обосновались, дети пошли в школу, нашли работу и куда-то опять переезжать они не горят желанием", - рассказал замминистра.

Он также добавил, что 0,5 миллиона переселенцев не получают пенсий, поскольку выехали обратно на неподконтрольные украинскому правительству территории.

"Я хотел бы сказать, что 500 тысяч человек на сегодня не лишены пенсий, а им приостановлена выплата пенсий до тех пор, пока они не вернуться", - сказал Грымчак.

Как известно, Украина занимает девятое место в мире по количеству внутренне перемещенных лиц.

По состоянию на конец сентября в Украине на учете находилось 1 миллион 592 тысячи 982 переселенца из аннексированного Крыма и зоны АТО.

Темы: Донбасспереселенцыоккупацияпенсии
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