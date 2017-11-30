ОБСЕ два дня не попадает в Травневое, потому что ВСУ не разминировали дорогу

Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 29 и 30 ноября пытался проехать в село Травневое Донецкой области, но из-за минирования дороги не попал в населенный пункт.

Об этом представители Миссии сообщили в Twitter.

"Сегодня, находясь в районе к югу от Травневого, патруль СММ ОБСЕ снова пытался попасть в поселок. Впрочем ВСУ не провели разминирование асфальтированной дороги, ведущей к Травневому", - говорится в сообщении.

Накануне представители миссии также сообщали, что пытались въехать в этот поселок, но не смогли этого сделать, поскольку не был разминирован путь.

"Патруль СММ был в районе к югу от Травневого и был готов въехать в село. Все готово, но не проведено разминирование. Саперы ВСУ сообщили, что приказов о разминировании не поступало", - сообщили в ОБСЕ.

Ранее миссия ОБСЕ в Донбассе зафиксировала 380 взрывов в зоне АТО за период с 19:30 27 ноября по 19:30 28 ноября.

Также Штаб АТО 28 ноября сообщал, что в Донецком направлении возможны вооруженные провокации со стороны боевиков ОРДЛО.