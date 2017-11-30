Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський і Кº заявили, що продовження "Сватів" не буде

Четвер, 30 листопада 2017, 14:49

Студія "Квартал 95" не планує знімати сьомий сезон телевізійного серіалу "Свати".

Такий висновок можна зробити із заяви компанії, оприлюдненої 30 листопада.

"Це серіал, який люблять мільйони людей. Саме вони чекали від нас продовження "Сватів". Але в ситуації, що склалася, його не буде", - йдеться в коментарі.

Студія називає абсурдним рішення Державного агентства з питань кіно визнати недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу "Свати".

У компанії також заявили про намір оскаржити скасування ліцензії на серіал в міжнародних судах.

"Квартал 95" завжди працював і працює в правовому полі. Ми будемо відстоювати наші права в міжнародних судових інстанціях, поки не буде сформована чітка і прозора система регуляції кінематографічної та телевізійної галузей в Україні", – йдеться в заяві.

У свою чергу один із засновників студії "Квартал 95" шоумен Володимир Зеленський, який раніше емоційно реагував на ситуацію навколо "Сватів", оприлюднив чергове "неофіційне звернення" в своєму Facebook.

Читайте також: "Гарбуз від "кумів". Як і чому заборонили серіал "Свати"

Як відомо, 29 листопада Держкіно скасувало реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони "Сватів".

Заступник глави Держкіно Сергій Неретін запевнив, що вони зобов'язані були це зробити після того, як Служба безпеки заборонила в'їзд в Україну одного з акторів, задіяному в серіалі.

За словами Неретіна, механізм заборони наступний: спочатку СБУ внесла Федора Добронравова в список осіб, яким заборонений в'їзд в Україну; потім Міністерство культури за поданням СБУ внесло Добронравова в список осіб, які становлять загрозу нацбезпеці.

"Ну, а ми змушені, як того вимагає закон, скасувати прокатні посвідчення на всі фільми і серіали, де грає цей актор", - повідомив Неретін.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: скандалтелебачення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
скандал
Прокуратура взялась за перевірку одеського військкома та його родичів
Силовики і ЗСУ перевірятимуть військкомів на доброчесність – Міноборони
Одеського військкома з елітним майном в Іспанії звільнили — Гуменюк
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: