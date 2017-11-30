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Скандальні пости Трампа призвели до його сварки з британським прем'єром

Четвер, 30 листопада 2017, 17:08

Президент США Дональд Трамп і прем'єр Британії Тереза Мей обмінялися докорами з приводу антиісламських постів американського лідера у Twitter.

Про це пише BBC.

Повідомляється, що прем'єрка дорікнула Трампу, що він, як президент, був неправий, коли ретвітнув відео ультраправого британського руху антиісламського змісту.

"Той факт, що ми співпрацюємо, не означає, що ми побоїмося вказати Сполученим Штатам те, що, на нашу думку, є неправильним, і зробити це максимально чітко", - заявила Мей.

А президент США, за традицією, написав у Twitter: "Не фокусуйтеся на мені, фокусуйтеся на деструктивному радикальному ісламському тероризмі, який існує в Об'єднаному Королівстві. А у нас все просто чудово!"

Як відомо, раніше на twitter-сторінці президента США Дональда Трампа були поширені три відео британського ультраправого руху, які розпалюють ненависть до мусульман.

Українська правда

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Теми: ТрампВелика БританіясоцмережіскандалСША
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