Скандальные посты Трампа привели к его ссоре с британским премьером

Президент США Дональд Трамп и премьер Британии Тереза Мэй обменялись упреками по поводу антиисламских постов американского лидера в Twitter.

Об этом пишет BBC.

Сообщается, что премьер упрекнула Трампа, что он, как президент, был неправ, когда ретвитнул видео ультраправого британского движения антиисламского содержания.

"Тот факт, что мы сотрудничаем, не означает, что мы побоимся указать Соединенным Штатам на то, что, по нашему мнению, является неправильным, и сделать это максимально четко", - заявила Мэй.

А президент США, по традиции, написал в Twitter: "Не фокусируйтесь на мне, фокусируйтесь на деструктивном радикальном исламском терроризме, который существует в Соединенном Королевстве. А у нас все просто замечательно!"

.@Theresa_May, don’t focus on me, focus on the destructive Radical Islamic Terrorism that is taking place within the United Kingdom. We are doing just fine!