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Скандальные посты Трампа привели к его ссоре с британским премьером

Четверг, 30 ноября 2017, 17:08

Президент США Дональд Трамп и премьер Британии Тереза Мэй обменялись упреками по поводу антиисламских постов американского лидера в Twitter.

Об этом пишет BBC.

Сообщается, что премьер упрекнула Трампа, что он, как президент, был неправ, когда ретвитнул видео ультраправого британского движения антиисламского содержания.

"Тот факт, что мы сотрудничаем, не означает, что мы побоимся указать Соединенным Штатам на то, что, по нашему мнению, является неправильным, и сделать это максимально четко", - заявила Мэй.

А президент США, по традиции, написал в Twitter: "Не фокусируйтесь на мне, фокусируйтесь на деструктивном радикальном исламском терроризме, который существует в Соединенном Королевстве. А у нас все просто замечательно!"

Как известно, ранее на twitter-страничке президента США Дональда Трампа были распространены три видео британского ультраправого движения, которые разжигают ненависть к мусульманам.

Украинская правда
Темы: ТрампВеликобританиясоцсетискандалСША
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