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Пожежа у "Вікторії": екс-директора табору повернули в СІЗО

Четвер, 30 листопада 2017, 17:25

Апеляційний суд Одеської області повернув у СІЗО на 47 днів колишнього директора дитячого табору "Вікторія" Петроса Саркісяна.

Про це повідомляє "Думская".

Відповідне рішення суд ухвалив за скаргою прокурора, що клопотав про скасування попереднього рішення про призначення застави в розмірі 128 тисяч гривень.

"На думку прокурора Олега Хорсуненка, Саркісян на свободі може впливати на свідків, які під його тиском можуть змінити свідчення", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суд задовольнив клопотання прокурора частково, відправивши Саркісяна до СІЗО на 47 днів, а не на 60, як просила сторона звинувачення.

При цьому заставу повернуть тому, хто її вносив.

"По завершенні засідання Саркісяна вивели із залу суду в кайданках", – пише видання.

Як відомо, в ніч на 16 вересня у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

18 вересня Київський районний суд заарештував без права внесення застави підозрюваного в порушенні правил пожежної безпеки директора дитячого табору "Вікторія".

Пізніше суд продовжив до 12 грудня термін арешту Саркісяна з альтернативою внесення застави в обсягу 128 тисяч гривень.

28 листопада суд відсторонив Саркісяна від посади директора табору "Вікторія".

"Українська правда" у Threads

Теми: Одеська областьнадзвичайна подіясуд
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