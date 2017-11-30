НАБУ збирається найближчим часом закінчити розслідування проти сина Авакова

Національне антикорупційне бюро має намір найближчим часом завершити розслідування кримінального провадження проти сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передають "Українські новини".

Окрім Олександра Авакова, НАБУ збирається завершити розслідування кримінального провадження проти колишнього заступника міністра МВС Сергія Чеботаря і підприємця Володимира Литвина.

"Точні терміни не скажу, але справа знаходиться на завершальній стадії. Питання декількох тижнів", - сказав він.

Також Ситник не повідомив точну дату передачі справи в суд.

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Як відомо, Національне антикорупційне бюро 31 жовтня провело обшуки в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ для бійців у зоні АТО.

У результаті низки обшуків за підозрою в розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох людей: колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, представника фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків (Володимира Литвина) і сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова.

За даними НАБУ, у 2015 році ці особи були причетні до закупівлі коштом МВС рюкзаків за ціною, суттєво вищою від середньоринкової. За даними досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно і до того ж не відповідав вимогам, встановленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків у розмірі понад 14 мільйонів гривень.

Олександр Аваков у свою чергу назвав цю справу політичною. Так само й Міністерство внутрішніх справ України, до якого Олександр Аваков формально не має стосунку, назвало "політичними, а не юридично обґрунтованими" дії НАБУ, а міністр Арсен Аваков заявив, що його син не причетний до розтрати бюджетних коштів.

На початку 2016 року журналісти програми "Схеми" виявили відеозаписи, схожі на зйомки прихованою камерою в кабінеті тодішнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, який до травня 2015 року відповідав у міністерстві за державні закупівлі.

На відео зафіксований діалог про закупівлю рюкзаків між нібито сином міністра Авакова Олександром та особою, схожою на Сергія Чеботаря, на той час заступника Арсена Авакова, в якому вони домовляються про отримання сином міністра бюджетного підряду в обхід законної процедури тендеру.