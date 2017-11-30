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НАБУ собирается в ближайшее время закончить расследование против сына Авакова

Четверг, 30 ноября 2017, 18:02

Национальное антикоррупционное бюро намерено в ближайшее время завершить расследование уголовного производства против сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передают "Украинские новости".

Кроме Александра Авакова, НАБУ собирается завершить расследование уголовного производства против бывшего заместителя министра МВД Сергея Чеботаря и предпринимателя Владимира Литвина.

"Точные сроки не скажу, но дело находится на завершающей стадии. Вопрос нескольких недель", - сказал он.

Также Сытник не сообщил точную дату передачи дела в суд.

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Как известно, Национальное антикоррупционное бюро 31 октября провело обыски в рамках расследования возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел для бойцов в зоне АТО.

В результате ряда обысков по подозрению в растрате более 14 миллионов гривен задержали трех человек: бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, представителя фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков (Владимира Литвина) и сына министра внутренних дел Александра Авакова.

По данным НАБУ, в 2015 году эти лица были причастны к закупке за счет МВД рюкзаков по цене, существенно выше среднерыночной.

По данным предварительного расследования, товар не был поставлен вовремя и к тому же не отвечал требованиям, установленным МВД, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 14 миллионов гривен.

Александр Аваков в свою очередь назвал это дело политическим. Так же и Министерство внутренних дел Украины, к которому Александр Аваков формально не имеет отношения, назвал "политическими, а не юридически обоснованными" действия НАБУ, а министр Арсен Аваков заявил, что его сын не причастен к растрате бюджетных средств.

В начале 2016 года журналисты программы "Схемы" обнаружили видеозаписи, похожие на съемки скрытой камерой в кабинете тогдашнего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, который до мая 2015 года отвечал в министерстве за государственные закупки.

На видео зафиксирован диалог о закупке рюкзаков между якобы сыном министра Авакова Александром и лицом, похожим на Сергея Чеботаря, в то время заместителя Арсена Авакова, в котором они договариваются о получении сыном министра бюджетного подряда в обход законной процедуры тендера.

Темы: НАБУАваков
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