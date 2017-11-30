Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Оприлюднено лист Філарета на ім'я Кіріла

Четвер, 30 листопада 2017, 22:18

Прес-секретар УПЦ-КП архієпископ Євстратій оприлюднив копію листа глави УПЦ-КП Філарета на ім'я глави РПЦ патріарха Кіріла і єпископату РПЦ.

Архієпископ Євстратій опублікував копію листа від 16 листопада на своїй сторінці у Facebook.

"Лист написаний на прохання з МП, щоби бути підставою на Соборі відновити можливість молитовного єднання. На жаль цю можливість Собор відкинув", - зазначив речник.

У листі Філарет написав "бажаючи припинити розділи і чвари між православними християнами, відновити євхаристичне і молитовне спілкування, як це належить Єдиній святій соборній і апостольській церкві, заради досягнення Богом заповіданого миру між єдиновірними православними християнами і примирення між народами, звертаюся до Вас із закликом прийняти відповідні рішення, завдяки яким буде покладений кінець існуючому протистоянню".

"Йдеться про те, щоби РПЦ "вменила яко не бывшие" всі рішення, які їй перешкоджають спілкуватися з УПЦ КП. Тобто щоби визнала їх не дійсними від початку. Патріарх Філарет анафеми і відлучення ніколи не визнавав і не визнає, тому його вони не хвилюють. Ті, кого це хвилює - нехай шукають спосіб, як їх скасувати", - підкреслив Євстратій.

У кінці листа Філарет зазначив, що "я, як ваш побратим, співслужник, прошу вибачення у всьому, у чому згрішив словом, ділом і всіма своїми почуттями і так само від серця щиро прощаю усім".

 

Як відомо, на сторінці Архієрейського собору, який відбувається у Москві, поширили інформацію про звернення митрополита Філарета, у якому він нібито просив про помилування. Пізніше речник УПЦ-КП заперечив цю інформацію.

"Українська правда" у Threads

Теми: церкваРосіяФіларет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
церква
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Не добрі самаритяни: як Російська православна церква "рятує" українців від війни
На Хмельниччині прихильники УПЦ не пускають вірян ПЦУ в церкву
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: