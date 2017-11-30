Оприлюднено лист Філарета на ім'я Кіріла

Прес-секретар УПЦ-КП архієпископ Євстратій оприлюднив копію листа глави УПЦ-КП Філарета на ім'я глави РПЦ патріарха Кіріла і єпископату РПЦ.

Архієпископ Євстратій опублікував копію листа від 16 листопада на своїй сторінці у Facebook.

"Лист написаний на прохання з МП, щоби бути підставою на Соборі відновити можливість молитовного єднання. На жаль цю можливість Собор відкинув", - зазначив речник.

У листі Філарет написав "бажаючи припинити розділи і чвари між православними християнами, відновити євхаристичне і молитовне спілкування, як це належить Єдиній святій соборній і апостольській церкві, заради досягнення Богом заповіданого миру між єдиновірними православними християнами і примирення між народами, звертаюся до Вас із закликом прийняти відповідні рішення, завдяки яким буде покладений кінець існуючому протистоянню".

"Йдеться про те, щоби РПЦ "вменила яко не бывшие" всі рішення, які їй перешкоджають спілкуватися з УПЦ КП. Тобто щоби визнала їх не дійсними від початку. Патріарх Філарет анафеми і відлучення ніколи не визнавав і не визнає, тому його вони не хвилюють. Ті, кого це хвилює - нехай шукають спосіб, як їх скасувати", - підкреслив Євстратій.

У кінці листа Філарет зазначив, що "я, як ваш побратим, співслужник, прошу вибачення у всьому, у чому згрішив словом, ділом і всіма своїми почуттями і так само від серця щиро прощаю усім".

Як відомо, на сторінці Архієрейського собору, який відбувається у Москві, поширили інформацію про звернення митрополита Філарета, у якому він нібито просив про помилування. Пізніше речник УПЦ-КП заперечив цю інформацію.