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Обнародовано письмо Филарета на имя Кирилла

Четверг, 30 ноября 2017, 22:18

Пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий обнародовал копию письма главы УПЦ КП Филарета на имя главы РПЦ патриарха Кирилла и епископата РПЦ.

Архиепископ Евстратий опубликовал копию письма от 16 ноября на своей странице в Facebook.

"Письмо написано по просьбе из МП, чтобы быть основанием на Соборе восстановить возможность молитвенного единения. К сожалению эту возможность Собор отверг", - отметил представитель.

В письме Филарет написал "желая прекратить разделения и распри между православными христианами, восстановить евхаристическое и молитвенное общение, как это положено Единой святой соборной и апостольской церкви, ради достижения Богом завещанного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами, обращаюсь к Вам с призывом принять соответствующие решения, благодаря которым будет положен конец существующему противостоянию".

"Речь идет о том, чтобы РПЦ "вменила яко не бывшие" все решения, которые ей препятствуют общаться с УПЦ КП. То есть чтобы признала их недействительными с самого начала. Патриарх Филарет анафемы и отлучения никогда не признавал и не признает, поэтому его они не волнуют . Те, кого это волнует - пусть ищут способ, как их отменить", - подчеркнул Евстратий.

В конце письма Филарет отметил, что "я, как ваш собрат, сослужитель, прошу прощения во всем, в чем согрешил словом, делом и всеми своими чувствами и так же от сердца искренне прощаю всем".

 

Как известно, на странице Архиерейского собора, который проходит в Москве, распространили информацию об обращении митрополита Филарета, в котором он якобы просил о помиловании. Позже пресс-секретарь УПЦ КП отверг эту информацию.

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Темы: церковьРосcияФиларет
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