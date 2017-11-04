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Облава у Львові: У поліції кажуть, що їх викликали з військкомату

Субота, 4 листопада 2017, 17:26

У львівській поліції стверджують, що прибули до проїзду Крива липа у Львові в ніч на 4 листопада за викликом представників військкомату та військової прокуратури.

Про це повідомили у прес-службі поліції Львова, пише "Радіо Свобода".

Прес-служба зазначила виданню, що патрульні були присутні під час подій біля нічного клубу "Парадокс", і їх викликали туди представники військкомату і військової прокуратури для охорони громадського порядку. Проте жодних інцидентів чи конфліктів не відбувалось.

У військовому комісаріаті проведення заходів у провулку підтвердили, однак відмовились відповісти чого саме вони стосувались і яким був їхній результат.

"Зараз ми не можемо розповісти, ми то все нормально, під час брифінгу розповімо. Ніяких затримань не було, я запевняю, і всі перебувають вдома або далі продовжують гуляти", - сказав офіцер групи з роботи з громадськістю Львівського обласного військкомату Роман Поронюк.

Водночас, у коментарі УП прес-офіцер управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Юзеф Венскович заявив, що ані Збройні сили, ані військкомати не мають стосунку до облави.

"Такими діями вони (організатори рейду - ред.) маніпулюють обов'язками Збройних сил України і зокрема - військового комісаріату, нібито це вони проводять якісь облави. Ні, військкомати жодних перевірок чи облав не проводять: вони не мають таких повноважень - перевіряти документи на вулиці. Це повноваження Нацполіції", - сказав Венскович.

Як відомо, у Львові в ніч на 4 листопада біля нічного клубу "Парадокс" влаштували облаву за участі військових та поліції.

Близько 20 військових і кілька поліцейських заблокували популярний серед молоді провулок Крива Липа, де розташовано багато розважальних закладів, і почали перевірку документів, зокрема у студентів та питали, чи вчаться вони на денній формі. Після пред‘явлення студентського їх відпускали.

При цьому проведення рейду підтвердив керівник Західного регіонального медіацентру Міноборони Олександр Поронюк.  Інформації про кількість вручених повісток немає.

У Києві в ніч на 28 жовтня поліція влаштувала облаву у закладі "Jugendhub", де проходив музичний захід, та затримала відвідувачів хабу, доправивши їх до відділку поліції та військкомату.

У поліції заявили, що під час обшуку в закладі "Jugendhub" затримали 17 осіб, у яких вилучили наркотичні засоби, виявлено 11 малолітніх та 32 особи, які ухиляються від призову на строкову службу.

Українська правда

Теми: поліціяЗбройні силиЛьвів
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