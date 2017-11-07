Суд РФ відмовився випустити Гриба під домашній арешт

Російський суд в Краснодарі не захотів змінити запобіжний захід викраденому в Білорусі українцю Павлу Грибу з тримання в СІЗО на домашній арешт.

Про це "Українській правді" повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

"Суд у Краснодарі відхилив клопотання про зміну запобіжного заходу українцю Павлу Грибу з тримання в СІЗО на домашній арешт", - зазначив Кирилич.

"При цьому Генконсульство України в Ростові-на-Дону виступило гарантом оплати оренди помешкання Грибу в Краснодарі", - додав він.

Кирилич назвав результат прогнозованим і додав, що рішення було заздалегідь підготовленим, а саме судове засідання було "міттєвим".

"Це сценарій, апробований щодо українців, засуджених за політичними мотивами", - додав він.

"Розгляди справ щодо українців у російських судах свідчать, що право відсутнє, зате безмежною є сила політичної доцільності і жорстокості", - зазначив Кирилич.

Він підкреслив, що МЗС і надалі застосовуватиме "всі можливі заходи дипломатичного тиску на РФ із залученням партнерів, міжнародних інституцій і правозахисних організацій для звільнення незаконно затриманих і засуджений українців за політичними мотивами".

Як відомо, 18 жовтня Жовтневий райсуд Краснодару продовжив термін утримання під вартою викраденого в Білорусі російськими спецслужбами українця Павла Гриба до 4 січня 2018 року.

Син українського офіцера Павло Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли в Смоленську область, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї провини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

За офіційною інформацією, Гриб перебуває в краснодарському СІЗО. Його звинувачують у підготовці теракту в РФ. Йому загрожує термін ув'язнення від трьох років.