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Онищенко – НАБУ: Якщо це мої гроші, дарую державі

Четвер, 9 листопада 2017, 16:53

Народний депутат-втікач Олександр Онищенко каже, що згоден розлучитися з заарештованими засобами компанії Quickpace Limited, якщо НАБУ доведе, що гроші належать йому.

Про це він сказав в коментарі "Українській правді" 9 листопада.

"Якщо це мої гроші, то я їх дарую державі і НАБУ без рішення суду. І нехай опублікують документи, що вони мої", – заявив він.

У свою чергу співрозмовник УП в Національному антикорупційному бюро на подібні слова Онищенка відреагував з іронією: "Він - дуже щедра людина".

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Як повідомлялося, 8 листопада в НАБУ заявили, що заарештовані в "Ощадбанку" гроші, які належали компанії Quickpace Limited, пов'язаної з нардепом Олександром Онищенком, зникли.

Через це бюро зареєструвало кримінальне провадження.

Пізніше заступник генпрокурора Євген Єнін спростував зникнення 156,8 мільйонів доларів з арештованих рахунків компанії Quickpace Limited.

"Гроші є. Зазначені кошти "Ощадбанк" перерахував на рахунки Державної казначейської служби. Надалі Верховна Рада вирішила долю цих грошей, визначивши їх цільове використання", – сказав він.

У НАБУ заявили, що перерахування на рахунки Держказначейства заарештованих в "Ощадбанку" коштів компанії Quickpace Limited, є незаконним.

Сам Онищенко стверджує, що не має відношення до арештованих коштів компанії Quickpace Limited.

Оксана Коваленко, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ОнищенкоНАБУ
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