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НАЗК хоче через суд забрати подарунок у посадовця Нацполіції

П'ятниця, 1 грудня 2017, 15:31

Нацагентство з питань запобігання корупції направило до суду протокол щодо посадовця Нацполіції України Дмитра Бута про отримання ним подарунка вартістю 160 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

В Нацагентстві зазначили, що протокол про адміністративне порушення було складено та направлено до суду проти Бута, який є заступником начальника управління розслідування корупційних злочинів – начальником 1-го відділу Головного слідчого управління Нацполіції.  

Раніше повідомлялося, що посадовець, на якого поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції", одержав у грудні 2015 року подарунок у негрошовій формі, вартістю 160 тисяч гривень для своєї близької особи, чим порушив вимоги, встановлені абзацом першим частини другої статті 23 вказаного Закону.

НАЗК двічі викликало  Бута для пояснень, щодо одержання коштовних подарунків однак він ці виклики проігнорував.

У відомстві пояснили, що відповідальність за такий вчинок передбачено частиною першою статті 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (штраф від 20 до 80 тисяч гривень з конфіскацією дарунка - ред.).

Як відомо, 28 квітня 2016 року Окружний адмінсуд Києва поновив Дмитра Бута на посаді заступника начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції.

Раніше Бута було звільнено нібито за непроходження атестації, але він оскаржив це рішення в суді.

Раніше повідомлялося, що журналісти виявили у заступника начальника управління Головного слідчого управління Нацполіціі Дмитра Бута елітну нерухомість у Києві.

У  серпні 2017 року НАЗК виявило, що Бут не вніс в декларацію собаку вартістю більше 120 тисяч гривень, а також 2 квартири та 2 гаражі, що належать члену його сім’ї.

Українська правда
Теми: НАЗКполіціясуд
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