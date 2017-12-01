Посадовець Нацполіції про подарунок: НАЗК неправомірно передало його протокол

Посадовець Нацполіції Дмитро Бут стверджує, що Національне агентство з питань запобігання корупції неправомірно направило до суду протокол про адміністративне правопорушення.

Про це повідомляється на сайті МВС України.

За його словами, мова йде про отриманий подарунок для дитини - собаку породи померанський шпиц, відомості про яку він вніс до декларації.

"21 серпня НАЗК, перевіривши декларацію, встановило, що у декларації за 2015 рік відсутні будь-які правопорушення, ознаки незаконного збагачення та підстави для притягнення мене до адміністративної чи кримінальної відповідальності. У рішенні лише зазначалася необхідність внести уточнення щодо подарунку. Їх я виконав та вніс уточнення відповідно до вимог закону", - зазначив Бут.

Посадовець Нацполіції стверджує, що рішення НАЗК діє до теперішнього часу.

"Однак з незрозумілих причин у листопаді 2017 року його запрошують спочатку через телебачення, а потім електронним листом прибути до НАЗК вже для ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення знову з приводу собаки", - йдеться у повідомленні.

Бут стверджує, що не зміг прийти до НАЗК у визначений час, бо був на лікарняному. За його словами, він письмово повідомив про це НАЗК.

"Також письмово НАЗК було повідомлене і про відсутність підстав для складання протоколу і про завершення термінів давності. Однак сьогодні з інтернету я дізнався про те, що протокол вже направлений до суду", - підкреслив посадовець Нацполіції.

Бут додає, що йому незрозуміло, яким чином його збираються притягти за, на його думку, надумане правопорушення до відповідальності, яка передбачає, зокрема, і конфіскацію подарунку.

"Забрати собаку в дитини та передати до зоопарку чи до притулку? Я наголошую, що з повагою ставлюся до НАЗК та готовий прибути для дачі пояснень, але якщо це буде відбуватися відповідно до закону та не буде перетворюватися у циркову виставу",- підсумував Бут.

Як відомо, 28 квітня 2016 року Окружний адмінсуд Києва поновив Дмитра Бута на посаді заступника начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції.

Раніше Бута було звільнено нібито за непроходження атестації, але він оскаржив це рішення в суді.

Раніше повідомлялося, що журналісти виявили у заступника начальника управління Головного слідчого управління Нацполіціі Дмитра Бута елітну нерухомість у Києві.

У серпні 2017 року НАЗК виявило, що Бут не вніс в декларацію собаку вартістю більше 120 тисяч гривень, а також 2 квартири та 2 гаражі, що належать члену його сім’ї.

Пізніше Нацагентство з питань запобігання корупції направило до суду протокол щодо посадовця Нацполіції України Дмитра Бута про отримання ним подарунка, вартістю 160 тисяч гривень.