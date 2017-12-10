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У РФ заявили, що можуть вивести війська з Сирії "найближчим часом"

Неділя, 10 грудня 2017, 00:29

Заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Юрій Швиткін не виключив, що найближчим часом почнеться основна фаза виведення російських військ з Сирії.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Я не виключаю, що найближчим часом почнеться основна фаза виведення підрозділів", - наголосив Швиткін, відповідаючи на питання про те, коли розпочнеться виведення військ з Сирії.

Як відомо, раніше Росія в Раді Безпеки ООН заблокувала японський проект щодо продовження розслідування випадків застосування хімзброї в Сирії.

Перед цим РФ заблокувала резолюцію США.

З початку війни в Сирії в 2011 році Росія вже 11 разів ветувала резолюцію щодо цієї країни в Радбезі ООН.

Теми: СиріяРосія
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