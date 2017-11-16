РФ заблокувала розслідування в ООН застосування хімзброї в Сирії

Росія в Раді Безпеки ООН заблокувала американський проект резолюції щодо продовження роботи спільного механізму ООН і Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) з розслідування випадків застосування хімзброї в Сирії.

Про це пише DW.com.

Згідно з проектом США, внесеним на голосування 16 листопада, спільна структура ООН і ОЗХЗ отримувала можливість ще два роки продовжувати розслідування випадків застосування хімічної зброї в Сирії. Однак, РФ скористалася правом вето.

Раніше Росія внесла власний проект резолюції, але відкликала його 16 листопада після того, як інші члени РБ ООН висловилися проти того, щоб по ньому пройшло голосування відразу після розгляду американського документа, який в результаті отримав підтримку 11 членів РБ ООН.

З початку війни в Сирії в 2011 році Росія вже в десятий раз ветувала резолюцію щодо цієї країни в Раді Безпеки ООН. Крім РФ проти проекту, представленого США, проголосувала Болівія, а Китай і Єгипет утрималися.

26 жовтня експерти Спільного механізму ООН і Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) поклали відповідальність за застосування отруйного газу зарин при бомбардуванні міста Хан-Шейхун на початку квітня 2017 року на владу Сирії, яку активно підтримує Росія.

24 жовтня спецпредставник РФ наклав в Радбезі ООН вето на винесений США на голосування проект резолюції, що передбачає продовження мандата для розслідування випадків застосування хімзброї в Сирії.

Як повідомлялося, Росія відхилила заклик США не блокувати в ООН міжнародне розслідування щодо застосування хімічної зброї в Сирії.

Мандат слідчої комісії закінчується в ніч на 17 листопада.