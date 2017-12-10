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В РФ заявили, что могут вывести войска из Сирии "в ближайшее время"

Воскресенье, 10 декабря 2017, 00:29

Заместитель глав комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швиткин не исключил, что в ближайшее время начнется основная фаза вывода российских войск из Сирии.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Я не исключаю, что в ближайшее время начнется основная фаза вывода подразделений", - подчеркнул Швиткин, отвечая на вопрос о том, когда начнется вывод войск из Сирии.

Как известно, ранее Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала японский проект по расследованию случаев применения химоружия в Сирии.

Перед этим РФ заблокировала резолюцию США.

С начала войны в Сирии в 2011 году Россия уже 11 раз ветировала резолюцию в отношении этой страны в Совете Безопасности ООН.

Темы: СирияРосcия
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