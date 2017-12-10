В РФ заявили, что могут вывести войска из Сирии "в ближайшее время"
Воскресенье, 10 декабря 2017, 00:29
Заместитель глав комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швиткин не исключил, что в ближайшее время начнется основная фаза вывода российских войск из Сирии.
Об этом сообщает "РИА Новости".
"Я не исключаю, что в ближайшее время начнется основная фаза вывода подразделений", - подчеркнул Швиткин, отвечая на вопрос о том, когда начнется вывод войск из Сирии.
Как известно, ранее Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала японский проект по расследованию случаев применения химоружия в Сирии.
Перед этим РФ заблокировала резолюцию США.
С начала войны в Сирии в 2011 году Россия уже 11 раз ветировала резолюцию в отношении этой страны в Совете Безопасности ООН.